Nintendo Switch ha generato quasi 60 miliardi di dollari di ricavi

Nintendo Switch ha generato ad oggi quasi 60 miliardi di dollari di ricavi, la maggior parte provenienti dalla vendita dell'hardware, lanciato nell'autunno del 2017: lo ha annunciato Nintendo.

Capace di totalizzare vendite per 101,88 milioni di unità, Nintendo Switch ha prodotto per la precisione 59,8 miliardi di dollari di ricavi ripartiti in questa maniera: il 55% dall'hardware per 33,16 miliardi; il 45% dal software per 26,63 miliardi.

In realtà la stima relativa ai giochi non è precisa, in quanto va ad analizzare un periodo di cinque anni in cui Nintendo vendeva ancora titoli per Wii U e Nintendo 3DS, che sono stati aggiunti al totale. Parliamo tuttavia di quantità che sono andate a diminuire progressivamente.

La casa giapponese ha tuttavia comunicato anche le cifre relative al solo software per Nintendo Switch venduto finora, in termini di unità: ben 766,41 milioni di copie nei cinque anni di vita della console ibrida.

Infine la suddivisione fra le vendite dei tre differenti modelli di Switch attualmente disponibili: la versione base si trova a quota 81,68 milioni, seguita da Nintendo Switch Lite con 17,87 milioni e dal nuovo Nintendo Switch modello OLED con 3,99 milioni.