Starfield: Bethesda torna a parlare dello stile "NASA-Punk" utilizzato nel gioco

Starfield non si è ancora fatto vedere in termini di gameplay, ma quanto abbiamo visto finora ci dice qualcosa sul taglio adottato in termini di grafica e direzione artistica, con il particolare stile "NASA-Punk" che torna al centro di un recente aggiornamento da parte di Bethesda.

Annunciando il concorso legato al gioco, Bethesda ha rilasciato un video sulla lavorazione dell'illustrazione principale e, in tale occasione, è anche tornata a parlare del gioco in termini stilistici. L'illustratore Mike Butkus e il lead artist di Bethesda, Istvan Pely, sono tornati a parlare dello stile scelto per la nuova epopea fantascientifica in questione.

"All'inizio del progetto stavamo cercando di stabilire un'estetica complessiva del gioco e abbiamo coniato il termine NASA-Punk per descrivere un universo fantascientifico un po' più ancorato alla realtà e riconoscibile", ha riferito Pely.

Starfield, particolari all'interno della nave del protagonista

"Volevamo un approccio realistico", ha aggiunto, "è possibile disegnare un filo conduttore che va dalla tecnologia spaziale attuale ed estrapolare quello che potrebbe arrivare in futuro in maniera credibile e riconoscibile".

"Quello che è interessante è anche notare come siamo legati a questo concetto", ha detto inoltre il lead animator, Rick Vicens, "Quando uno dice NASA-Punk, il team artistico carpisce subito la definizione e la fa funzionare. È stata la definizione perfetta per dare una direzione alla divisione artistica e far andare tutti nella stessa direzione con uno stile coerente". Per conoscere qualcosa di più su Starfield, vi rimandiamo al nostro speciale su cosa sappiamo del nuovo universo di Bethesda.