Nintendo Switch OLED di Pokémon Scarlatto e Violetto disponibile su Amazon

È attualmente possibile acquistare tramite Amazon il Nintendo Switch OLED in versione Pokémon Scarlatto e Violetto. Questo modello, uscito il 4 novembre 2022, è tornato disopnibile al prezzo originale di 359,99€. Dopo mesi in cui altri venditori hanno messo in vendita questa console ad un prezzo maggiorato in quanto limitata, ora la console è tornata disponibile al prezzo standard, e il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo modello propone una console decorata da motivi ispirati a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Sulla parte frontale della base bianca e lucida della console sono raffigurati i Pokémon leggendari Koraidon e Miraidon, mentre sul retro si trova un motivo ispirato alle Poké Ball. Il retro della console è decorato con illustrazioni speciali dei tre Pokémon iniziali che saranno a disposizione dei giocatori. Sui Joy-Con, di colore scarlatto e violetto, sono raffigurati gli emblemi delle due scuole, l'Accademia Arancia e l'Accademia Uva. Il gioco non è incluso.

Nintendo Switch OLED a team Pokémon Scarlatto e Violetto

