Nintendo Switch Online, disponibili altri 5 giochi del Sega Mega Drive

Da ora tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, ovvero il nuovo abbonamento lanciato dalla casa di Kyoto pochi mesi fa, possono giocare ad altri 5 grandi classici del Sega Mega Drive.

Nello specifico da ora su Nintendo Switch sono disponibili i seguenti giochi:

La novità è stata annunciata da Nintendo con un trailer che presenta i cinque nuovi giochi Sega Mega Drive disponibili da ora e che potrete visualizzare nel player qui sopra. Come promesso dunque Nintendo sta ampliando il catalogo di retrogame per gli abbonati al servizio. Da pochi giorni è arrivato anche Paper Mario per Nintendo 64, mentre Banjo-Kazooie sarà disponibile nel prossimo futuro.

Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo è il nuovo abbonamento di Nintendo Switch che permette di accedere a un catalogo di giochi N64 e Sega Mega Drive, nonché ad altri vantaggi, come l'espansione Happy Home Paradise di Animal Crossing: New Horizons, altrimenti disponibile al prezzo di 24,99 euro. Il prezzo dell'abbonamento è di 39,99 euro per l'iscrizione individuale da 12 mesi, mentre quello familiare (8 account), sempre da 12 mesi, ha un prezzo di 69,99 euro.

I dataminer in passato hanno suggerito che il catalogo di Nintendo 64 e Sega MegaDrive verrà ampliato notevolmente nei prossimi mesi. Addirittura, secondo un gola profonda potrebbero arrivare ben 38 giochi N64 e 52 per Megadrive, nonché nuove console virtuali come ad esempio Game Boy e Game Boy Color.