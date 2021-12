Zelda: Breath of the Wild 2, il possibile mese di uscita secondo un noto giornalista

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 avrebbe già un mese di uscita fissato secondo il noto giornalista Peer Schneider di IGN, per il quale il nuovo gioco per Nintendo Switch sarebbe previsto arrivare a novembre 2022.

La cosa non viene riferita in maniera così plateale, ma si deduce da quanto riferito da Peer Schneider, che è fondatore e chief content officer di IGN, nel corso del podcast NVC, nel quale peraltro il giornalista in questione riferisce di avere lo scoop sui piani completi del 2022 per quanto riguarda Nintendo.

In mezzo alle varie discussioni, parlando in particolare degli open world presenti sul mercato e in arrivo, Schneider dice "questo probabilmente cambierà quando questo novembre giocheremo a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2". Mettendo insieme questa dichiarazione buttata lì senza troppo pensarci con il fatto che il giornalista riferisce di aver avuto accesso alle informazioni confidenziali sul programma di uscite del 2022 di Nintendo, è facile fare una connessione logica.

È vero che la frase si presta a interpretazioni differenti, sostenendo anche che semplicemente in quel mese probabilmente il gioco sarà già uscito, ma è facile pensare che il riferimento fosse proprio al fatto che novembre 2022 è previsto come mese di uscita del nuovo Zelda per Nintendo Switch.

Per il resto, abbiamo visto possibili nuovi dettagli sul gameplay da tre brevetti Nintendo per The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, il quale secondo Jeff Grubb non sarà mostrato prima dell'E3 2022.