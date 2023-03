Nintendo Switch Online: una settimana gratis è disponibile ora, vediamo i dettagli

Nintendo Italia ha annunciato che fino al 2 aprile 2023 sarà possibile provare gratuitamente il servizio in abbonamento Nintendo Switch Online su Nintendo Switch. Vediamo i dettagli.

Come indicato dal sito ufficiale di Nintendo, la settimana gratuita di Nintendo Switch Online non può essere reclamata se si è già iscritti al servizio, sia nel formato individuale che nel formato famigliare. Per accedere alla fase di prova è necessario raggiungere questo indirizzo e fare l'accesso con il proprio account Nintendo. Otterrete un codice monouso da utilizzare tramite la funzione Registra un codice di Nintendo Switch. A quel punto avrete accesso alla settimana gratuita.

Vi ricordiamo che, nel caso nel quale il rinnovo automatico sia attivo, dopo la prova gratuita Nintendo Switch Online sarà rinnovato in modo automatico per un mese. La cosa migliore è disattivare il rinnovo automatico se non si vuole proseguire con l'abbonamento.

La prova gratuita di Nintendo Switch Online permette di accedere a una serie di funzioni e servizi aggiuntivi per Nintendo Switch. Potete utilizzare le modalità online dei vostri videogiochi, sfruttare la chat vocale tramite l'app per smartphone, i salvataggi in cloud, accedere ai cataloghi dei giochi NES (Nintendo Entertainment System), SNES (Super Nintendo Entertainment System) e Game Boy. La prova gratuita non permette invece di acquistare i controller classici.

Diteci, sfrutterete questa promozione di Nintendo, oppure avete già il vostro abbonamento regolarmente rinnovato?

