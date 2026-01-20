Nintendo Today! si aggiorna con una novità molto importante di cui non vi importerà nulla

L'update è molto utile, ma non per l'Italia. Vediamo quali sono le novità incluse.

Nintendo Today! , l'app mobile che raduna le ultime novità e una serie di curiosità sul mondo Nintendo, è stata aggiornata alla versione 2.3.0 . Dovrebbe già essere possibile fare l'aggiornamento al momento della scrittura.

Cosa introduce l'aggiornamento 2.3.0 di Nintendo Today!

Il nuovo update di Nintendo Today! si occupa di rendere disponibile l'applicazione in altre nazioni, dove precedentemente non era accessibile. Precisamente parliamo di:

Australia

Israele

Arabia Saudita

Emirati Arabi Uniti

Come detto, per l'Italia non c'è alcuna novità rilevante, ma per Nintendo è un aggiornamento di grande importanza, visto che amplia il proprio bacino d'utenti aggiungendo il supporto a quattro intere nazioni.

Nintendo sta spingendo molto su Nintendo Today!, ad esempio pubblicando vari contenuti prima sull'app e solo dopo sui social media. Inoltre, ci sono una serie di piccoli elementi interattivi esclusivi, oltre che un simpatico calendario che di giorno in giorno ricorda quali videogiochi sono stati pubblicati proprio in tale data nel corso degli anni.

Ricordiamo che Nintendo Today! è disponibile su iOS e Android ed è gratuita: non serve alcun abbonamento per usare l'applicazione, ma dovete fare l'accesso con un account Nintendo per usarla. Potete anche personalizzarla con vari temi grafici basati su varie saghe storiche di Nintendo: il più recente aggiunto è il tema grafico basato su Donkey Kong.