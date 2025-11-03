Nintendo è l'ultimo baluardo dei giochi fisici, ma il digitale sta prendendo piede rapidamente

Detto questo, secondo Piscatella la situazione è destinata a cambiare, con il digitale che ora sta accelerando rapidamente anche per le console Nintendo , in particolare dal lancio di Switch 2 .

Una conferma arriva anche da un recente report finanziario di PlayStation: nel 2024, le vendite in formato fisico hanno rappresentato appena il 3% del fatturato totale , contro il 20% generato dalle vendite digitali. Secondo Matt Piscatella, analista di mercato presso Circana, in questo scenario le console Nintendo continuano a mantenere un ruolo centrale nel mercato retail . L'analisi si riferisce al mercato statunitense, ma il trend è simile anche in Europa : nel 2024, il 65% dei giochi per Nintendo Switch è stato acquistato in formato fisico, più di PlayStation e Xbox messe assieme.

È ormai evidente che il digital delivery nel mondo dei videogiochi ha conosciuto una crescita esponenziale nelle ultime generazioni, diventando il metodo di acquisto più diffuso . Basti pensare al mercato PC, dove il formato fisico è praticamente scomparso, o a console come PS5 Digital e Xbox Series S, prive di lettore per i dischi.

Colpa dei prezzi maggiorati per le copie fisiche e le schede con chiave di gioco?

In un video pubblicato dal canale YouTube Spawn Wave, Piscatella ha sottolineato come Nintendo è l'ultimo grande publisher a puntare davvero sul formato fisico, mentre Sony e Microsoft hanno già intrapreso da tempo la transizione verso il digitale. Nonostante Switch 2 rappresenti l'ultimo baluardo del fisico, anche su questa console si sta registrando una crescita significativa del digitale, almeno negli Stati Uniti.

Nintendo Switch 2 ha introdotto le schede con chiave di gioco: copie fisiche che richiedono l'intero download del software da internet

"Nintendo è l'ultimo grande publisher che punta davvero sul fisico, e anche loro stanno iniziando a fare il passaggio. Almeno negli Stati Uniti, in altre parti del mondo la situazione può essere diversa. Nintendo continua a mantenere un focus sul formato fisico e sulla distribuzione retail, mentre gli altri produttori si sono già spostati, o quasi del tutto, verso il digitale.

"Vedremo. C'è ancora quel tipo di acquirente affezionato al fisico, ma come dicevi tu, il mix sta cambiando, e con l'ultimo modello di Switch stiamo vedendo che questo cambiamento sta accelerando anche per Nintendo."

Una possibile causa di questa accelerazione potrebbe risiedere in alcune scelte strategiche di Nintendo stessa, come il prezzo maggiorato per le copie fisiche di alcune esclusive, come ad esempio Donkey Kong Bananza e Mario Kart World, o la diffusa adozione del formato "scheda con chiave di gioco": cartucce che non contengono il software, ma richiedono il download completo da internet, il che potrebbe spingere molte persone a ripiegare direttamente sulle copie digitali.