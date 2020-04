Nioh 2 e Persona 5 Royal, vendite buone secondo Koei Tecmo ma senza numeri chiari

Nioh 2 e Persona 5 Royal hanno registrato buone vendite, sebbene Koei Tecmo non abbia fornito numeri precisi per i due titoli, a differenza delle sue altre produzioni.

Dall'ultimo report del publisher giapponese scopriamo infatti che il primo Nioh ha totalizzato 580.000 copie nel corso dell'anno fiscale appena concluso, superando il milione di unità totali.

Per quanto riguarda invece titoli più di nicchia, come Romance of the Three Kingoms XIV e Warriors Orochi 4 Ultimate, si parla invece di 260.000 e 250.000 copie, rispettivamente.

Koei Tecmo ha chiuso l'anno fiscale 2019 in crescita rispetto al 2018, principalmente grazie al lancio della versione mobile del già citato Romance of the Three Kingdoms, secondo nella classifica dei titoli più venduti. In occidente il publisher ha fatto segnare un +37%.

Gli attuali progetti in cantiere ruotano attorno ai DLC di Nioh 2 e alla localizzazione di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, anche se non è chiaro in quali lingue esattamente.