Google vuole usare il machine learning per creare un WoW con piccoli team

Stando a quanto riportato dall'utente Alucardx23 su ResetEra, Google avrebbe in progetto di estendere ulteriormente le funzioni del machine learning al game development, per potenziarlo nel prossimo futuro. L'obiettivo sarebbe quello di permettere anche a piccoli team di realizzare videogiochi vasti come World of Warcraft.

"Le tecniche del machine learning vengono utilizzate ad ogni sorta di tecnologia, quindi è naturalmente sperare che possano essere usate anche per potenziare il game development" avrebbe dichiarato la società di Mountain View. Pare che sia già attivo un progetto in proposito, noto come Progetto Chimera (sperando che non resti davvero una chimera). "E se un team di sole 14 persone, ad esempio, potesse realizzare un gioco vasto come WoW? Sarebbe un obiettivo incredibile, no? Titoli come questo giocano molto sulla creazione di contenuti progressivi, realizzati in modo intenso. Artisti e writer non fanno che ripetere il loro lavoro, è qui che puntano gli investimenti. Per Warcraft si spendono cifre incredibili, circa il 70% delle quali in contenuti e il 30% o meno finisce nel codice".

E ancora: "il machine learning potrebbe apprendere da sé quali aspetti del gioco hanno bisogno di interventi e ottimizzazioni, lasciando un piccolo team alle prese con altri problemi". Google Stadia difatti è una piattaforma nata dal lavoro congiunto di game developer, esperti del machine learning e altri specializzati nelle infrastrutture, tutti insieme in grado di proporre prototipi in grado di dimostrare il potenziale di questa sinergia.

Tuttavia il futuro non è mai così roseo, nella maggior parte dei casi. Difatti le grandi aspettative di Google per Google Stadia, almeno per il momento, hanno avuto bisogno di riconsiderare tantissimi aspetti: la reazione del mercato non è stata eccezionale. Credete davvero che in futuro il machine learning possa modificare drasticamente il game development? Siamo curiosi di ascoltare anche la vostra opinione in merito.