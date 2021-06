No Man's Sky: con Raffaele Vota e Mattia Ferraro parleremo di community e dell'hub Galileo

A partire dalle 15 saremo live sul nostro canale Twitch con un appuntamento assolutamente speciale. Francesco Serino sarà in diretta con due membri dell'attivissima community italiana di No Man's Sky, ovvero Raffaele Vota e Mattia Ferraro. Con loro parleremo dell'hub Galileo, la grande base fondata dalla community italiana del gioco.

Di No Man's Sky c'è poco da dire. Si tratta dell'ambizioso simulatore spaziale di Hello Games che, col passare degli anni, è riuscito a crescere ed espandersi al punto tale da divenire un vero e proprio universo pulsante, all'interno del quale i giocatori possono trovarsi e interagire.

Uno dei più spettacolari esempi di questa interazione è proprio l'Hub Galileo, un'intera città costruita dalla community italiana de gioco che sorge all'interno della Galassia Euclid, nel quadrante Delta, Regione di Dubhe. Nel caso in cui foste interessati, queste sono le sue coordinate: IUZO:0A8F:0080:0DF6:016B.

In compagnia di Raffaele Vota e Mattia Ferraro parleremo di questo progetto, della sua storia, della sua evoluzione. Di quali sono state le difficoltà per realizzarlo e soprattutto i progetti per renderlo sempre più grande, interessante e funzionale.

Per esempio parleremo del corto-mediometraggio che stanno realizzando con il gioco e magari ve ne mostreremo in diretta persino un breve teaser. Non mancate quindi!

L'appuntamento è alle 15 sul nostro canale Twitch in compagnia di Francesco Serino!