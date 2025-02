La nuova app Adobe Photoshop per iPhone sembra quasi la versione PC

Si tratta di un'app diversa rispetto a quella già presente su App Store, chiamata Photoshop Express e disponibile sui dispositivi mobili dal 2010. Le due app hanno delle caratteristiche comuni, tra cui strumenti per ridimensionare, mascherare, regolare contrasto/saturazione e rimuovere oggetti o imperfezioni, ma la nuova app Photoshop sembra più vicina all'esperienza desktop. Non è insomma un clone delle tipiche app di editing mobile come Picsart e Facetune.

Adobe ha pubblicato una nuova e più potente app mobile di Photoshop che include molti degli strumenti di design, editing e intelligenza artificiale generativa presenti nella versione desktop . È disponibile su iPhone, con la versione Android in arrivo "entro la fine dell'anno", secondo Adobe. L'app si integra anche con Photoshop sul web per consentire ai creativi di lavorare su progetti su più dispositivi.

La nuova app Adobe Photoshop

La versione gratuita della nuova app Adobe dà accesso a molti strumenti di editing di Photoshop, tra cui il Pennello correttivo al volo, Selezione con tocco, livelli, selezioni, maschere e funzionalità per la composizione e la fusione di immagini. Fornisce anche risorse di Adobe Stock, si integra direttamente con le app Creative Cloud come Adobe Express, Lightroom e Fresco, e include gli strumenti di intelligenza artificiale Generative Fill e Generative Expand basati su Firefly di Adobe.

L'abbonamento mensile di 7,99 dollari o annuale di 69,99 dollari danno invece accesso ad altre funzionalità di Photoshop come Selezione oggetto, Bacchetta magica, Riempimento in base al contenuto, Timbro clone e lo strumento Rimuovi. Questo piano premium Photoshop Mobile e Web include anche opzioni di regolazione luce/ombra, modalità di fusione avanzate per controllare la trasparenza, effetti colore, stili e integrazione con Photoshop sul web, oltre all'accesso a Genera simili e Immagine di riferimento sulla piattaforma basata sul web.

Tutti gli utenti già abbonati a un piano Photoshop a pagamento avranno però accesso premium a Photoshop su mobile. Adobe non ha menzionato se ha in serbo qualcosa per Photoshop Express, che attualmente offre ancora un livello premium mensile meno costoso, a 4,99 dollari. Se dovesse supportare entrambe le versioni, però, questo potrebbe generare un po' di confuszione.

Voi che cosa ne pensate? Aspettavate una versione così di Photoshop? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.