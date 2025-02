CGG Pokémon Pocket ha svelato per errore le prime carte della nuova espansione

Il nuovo set verrà annunciato domani?

Chiaramente l'arrivo di una nuova espansione è sempre molto attesa dai giocatori, visto che porterà sicuramente una ventata di aria fresca nel meta e maggiori opzioni per la creazione di deck da usare nei match online.

Per il momento non sono disponibili ulteriori dettagli, come ad esempio quanto Triumphant Light sarà disponibile. Supponiamo che l'annuncio delle espansione sia alle porte e magari si tratta proprio di una delle novità in serbo per il Pokémon Presents in programma per domani pomeriggio, 27 febbraio, in occasione del Pokémon Day. Un altro dei possibili annunci in programma sempre riguardati GCC Pokémon Pocket potrebbe essere l'arrivo di una modalità competitiva classificata a marzo, stando all'ultima soffiata lanciata dal leaker Pyoro.