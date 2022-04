Nuovo PlayStation Plus: ecco come funziona la conversione dei voucher PS Plus e Now

Sony ha pubblicato una serie di FAQ e istruzioni aggiornate in occasione dell'arrivo del nuovo PlayStation Plus, che comprendono anche una sorta di tabella di conversione per i voucher e card prepagate riferiti ai vecchi PlayStation Plus e PlayStation Now, vediamo come funziona il procedimento.

Le card o voucher prepagati per i servizi PlayStation Plus e PlayStation Now si suddividono in 1, 3 e 12 mesi e possono essere convertiti in diversi periodi di abbonamento all'interno del nuovo PlayStation Plus a tre livelli, vediamo come.

PlayStation Plus - 1 mese si converte in:

Non abbonati: 1 mese di PlayStation Plus Essential

Essential: 1 mese di PlayStation Plus Essential

Extra: 20 giorni di PlayStation Plus Extra

Premium: 17 giorni di PlayStation Plus Premium

PlayStation Plus - 3 mesi si convertono in:

Non abbonati: 92 giorni di PlayStation Plus Essential

Essential: 92 giorni di PlayStation Plus Essential

Extra: 58 giorni di PlayStation Plus Extra

Premium: 46 giorni di PlayStation Plus Premium

PlayStation Plus - 12 mesi si convertono in:

Non abbonati: 365 giorni di PlayStation Plus Essential

Essential: 365 giorni di PlayStation Plus Essential

Extra: 219 giorni di PlayStation Plus Extra

Premium: 183 giorni di PlayStation Plus Premium

PlayStation Now - 1 mese si converte in:

Non abbonati: 21 giorni di PlayStation Plus Premium

Essential: 40 giorni di PlayStation Plus Essential

Extra: 25 giorni di PlayStation Plus Extra

Premium: 21 giorni di PlayStation Plus Premium

PlayStation Now - 3 mes1 si convertono in:

Non abbonati: 53 giorni di PlayStation Plus Premium

Essential: 105 giorni di PlayStation Plus Essential

Extra: 66 giorni di PlayStation Plus Extra

Premium: 53 giorni di PlayStation Plus Premium

PlayStation Now - 12 mesi si convertono in:

Non abbonati: 183 giorni di PlayStation Plus Premium

Essential: 365 giorni di PlayStation Plus Essential

Extra: 219 giorni di PlayStation Plus Extra

Premium: 183 giorni di PlayStation Plus Premium

La conversione risulta fondamentale per capire come funzioneranno le card prepagate di PlayStation Plus e PlayStation Now, visto che il riscatto di queste è stato bloccato da Sony per evitare l'accumulo a basso presso di periodo convertibili in PlayStation Plus Premium.



I voucher potranno comunque essere utilizzati alla scadenza del proprio abbonamento o al lancio del nuovo PlayStation Plus, previsto per il 22 giugno in Italia, in base a quale dei due eventi avviene prima.