Nuovo PS Plus: un video mostra interfaccia e caratteristiche del servizio

Il nuovo PlayStation Plus è stato lanciato oggi in Asia e possiamo vedere come si presentano interfaccia e caratteristiche del nuovo servizio disponibile da oggi in tale territorio, in particolare per quanto riguarda il tier Deluxe, attraverso questo interessante video.

Lo youtuber Mystic ha registrato questo interessante video, riportato qui sopra, in cui mostra la nuova interfaccia di PlayStation Plus Deluxe, evidentemente legato a un account asiatico. Ricordiamo che il Deluxe non è disponibile dalle nostre parti ma solo in quei paesi in cui il gioco in streaming attraverso PlayStation Now non è disponibile e rappresenta sostanzialmente il tier Premium, senza la componente legata al gioco in streaming via cloud.

Dunque, il video consente di avere un'idea chiara di come siano disposti i contenuti e le opzioni per questo nuovo tipo di abbonamento. Possiamo dunque vedere l'organizzazione delle varie sezioni, la possibilità di accedere a giochi classici che si possiedono già, i cataloghi di titoli classici appartenenti a PS1 e PSP e l'elenco dei giochi nuovi per PS4 e PS5 disponibili direttamente al download per gli abbonati.

Vengono anche testati alcuni giochi PS1 e PSP, purtroppo confermando quanto è emerso già nelle ore scorse, ovvero che sembrano bloccati a 50 Hz secondo l'impostazione PAL, nonostante ci si trovi in un mercato che sfrutta lo standard NTSC e che quindi dovrebbe andare a 60 Hz. Su quest'ultimo aspetto attendiamo ulteriori sviluppi, con la possibilità che la questione venga corretta successivamente da Sony.

Ricordiamo che il nuovo PlayStation Plus sarà attivo dal 23 giugno 2022, come annunciato da Sony di recente con la nuova data di uscita prevista per l'Europa.