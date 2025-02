Il nuovo spot giapponese di PlayStation Plus è folle come al solito

Il nuovo spot giapponese di PlayStation Plus è folle e inspiegabile come da tradizione: nel video ci sono trenta persone che si ritrovano all'interno di un misterioso sotterraneo senza ricordare come ci siano arrivati.

Le sequenze sembrano avere qualcosa in comune con la serie televisiva Alice in Borderland, ma i riferimenti non sono espliciti. Quando la confusione nel gruppo sale, si accende uno schermo e un personaggio mascherato invita i presenti a provare un a nuova esperienza.

Inizialmente i partecipanti a questo bizzarro esperimento appaiono intimoriti, ma poi spunta una PS5 e sullo schermo si alternano scene dal multiplayer di Monster Hunter Wilds, nonché un assaggio dei tanti titoli disponibili nel catalogo Extra e Premium.

Gli istanti finali dello spot comunicano una promozione in corso per l'acquisto di un abbonamento a PlayStation Plus, valida però solo nel territorio nipponico.