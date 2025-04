NVIDIA ha pubblicato un altro hotfix per i driver delle GPU, risolve bug grafici e crash per la serie RTX 50

NVIDIA ha pubblicato l'ennesimo hotfix nell'arco di poche settimane per risolvere i problemi introdotti con i driver 576.02 per le sue GPU, tra bug grafici e crash in determinati giochi, che si presentano in maniera particolare con le schede della serie RTX 50.

Per la precisione la nuova versione dei driver è la 576.26 e include le correzioni del precedente hotfix, 576.15, che a sua volte andava a correggere una serie di problematiche per le GPU.