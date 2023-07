Offerte Amazon: Atari 50: The Anniversary Celebration per Switch in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare il videogioco per Nintendo Switch Atari 50: The Anniversary Celebration. Lo sconto segnalato è del 50%, portando il prodotto a metà prezzo. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 39,99€, ma adesso è possibile acquistarlo scontato di 20€€, di fatto arrivando a 19,99€ come prezzo finale. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Atari 50: The Anniversary Celebration nasce per festeggiar ei 50 anni del marchio: nel farlo, ecco una collezione di oltre 100 giochi che, dopo essere passati su varie piattaforme del brand (sette, per l'esattezza), tornano in questa raccolta accompagnati da una retrospettiva sulla storia dei vari titoli.