Offerte Amazon, NEO: The World Ends with You per Nintendo Switch a metà prezzo

Nella recensione di NEO: The World Ends with You abbiamo parlato di come il titolo Square Enix ci abbia ben impressionati, grazie alla bella storia, a uno stile grafico piacevolissimo e a una colonna sonora strepitosa, in grado di accompagnare al meglio l'azione sullo schermo.

Catapultati in una Tokyo in cel shading, coloratissima e cartoonesca, ci troveremo a dover partecipare a una sfida molto particolare, individuando e combattendo i demoni che si nascondono fra le pieghe della realtà per salvare la città.

Per riuscire nell'impresa potremo contare su diversi personaggi, tutti dotati di abilità peculiari che avremo modo di sfruttare in battaglia, dando vita a scontri spettacolari a base di combo e manovre devastanti.

