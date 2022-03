Festa del Papà, PlayStation fa gli auguri a tutti con God of War

Oggi è la Festa del Papà e PlayStation ha pensato bene di fare gli auguri a tutti i padri utilizzando una particolare immagine di God of War che vede Kratos abbracciare suo figlio Atreus.

Sebbene qualcuno abbia sentito l'esigenza di criticare God of War per via della figura del "padre burbero e distaccato", sappiamo bene che l'intenzione di Santa Monica Studio era proprio quella di raccontare l'evoluzione del rapporto fra un guerriero che si è sempre distinto per la spietata furia in battaglia e suo figlio.

"Non importa quanti anni tu abbia, per lui non crescerai mai", recita il post di PlayStation, aggiungendo nell'immagine la frase "auguri dal tuo ragazzo": un altro riferimento a God of War e agli scambi fra Kratos e Atreus.

Naturalmente ci uniamo a Sony nell'augurare una felice festa del papà a tutti i padri che leggono Multiplayer.it, anche e soprattutto quelli che stanno attraversando un momento difficile.

Per quanto riguarda invece God of War, scopriremo come si svilupperà ulteriormente il rapporto fra i due protagonisti in God of War: Ragnarok, il nuovo capitolo in uscita quest'anno.