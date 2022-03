Spider-Man: No Way Home, il trailer di Amazing Peter #3 potrebbe commuovervi

Spider-Man: No Way Home è disponibile per l'acquisto in formato digitale e Sony continua a promuoverlo in maniera piuttosto aggressiva, dopo essersi liberata dal rigido divieto di spoiler. In questo caso il trailer dedicato all'Amazing Peter #3 va visto solo ed esclusivamente se conoscete già tutto del film.

Dopo il video che mostra il celebre meme ricreato dai protagonisti di Spider-Man: No Way Home, stavolta i riflettori sono tutti puntati su Andrew Garfield e sul parallelo di cui si discuteva ancora prima dell'uscita nelle sale.

Se infatti The Amazing Spider-Man 2 si concludeva portando sullo schermo una delle sequenze più drammatiche della vita dell'Uomo Ragno a fumetti, il Peter interpretato da Garfield è riuscito nel nuovo film a fare ammenda, a modo suo.

Tornando a parlare di spoiler, in effetti il trailer ha scatenato anche un po' di polemiche proprio per via del fatto che si rivolge unicamente a chi ha già visto No Way Home, andando ad anticipare alcuni dei momenti più intensi della pellicola.

Ulteriori dettagli, naturalmente, potete trovarli nella nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.