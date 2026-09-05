Oji Hiroi ha già pronta la storia di Sakura Wars 6 e lo realizzerebbe volentieri

Oji Hiroi, creatore dei Sakura Wars , ha parlato della possibilità di realizzare un sesto capitolo della serie durante un incontro organizzato l'8 agosto a Tokyo nell'ambito del Sega Universe Playground, evento dedicato anche al 30° anniversario del franchise . Le sue dichiarazioni, riportate da Dengeki Online, hanno alimentato le speranze dei fan, anche se al momento non esiste alcun annuncio ufficiale relativo a un nuovo episodio.

Si farà mai?

Interrogato sulla possibilità di un seguito e sull'eventuale esistenza di idee per proseguirne la storia, Hiroi ha spiegato di aver conservato la trama che aveva scritto all'epoca per Sakura Wars 6. L'autore ha precisato di non sapere se il progetto sarebbe ancora adatto ai tempi attuali o se sarebbe lui stesso a occuparsi dello sviluppo, ma si è mostrato molto disponibile qualora arrivasse una proposta concreta.

"Non so se funzionerebbe nel mondo di oggi, né se sarei io a realizzarlo, ma se dovesse arrivare quel momento, farò il lavoro come si deve."

Hiroi ha poi aggiunto che, se gli venisse offerta l'opportunità di realizzare il gioco, accetterebbe sicuramente. Si tratta tuttavia delle sue considerazioni personali e non di un'indicazione riguardo a eventuali piani di Sega: per ora, quindi, Sakura Wars 6 rimane nel limbo dov'è stato per anni.

Particolarmente interessante è anche il racconto del rapporto che Hiroi ha sviluppato con l'universo da lui creato. Durante lo sviluppo dei giochi, i personaggi di Sakura Wars occupavano costantemente i suoi pensieri, al punto da accompagnarlo anche nei momenti trascorsi a casa con la moglie. Hiroi ha raccontato che "sembravano le sue amanti", descrivendo la necessità di vivere continuamente a stretto contatto con loro dal punto di vista creativo.

Questa immersione totale nel processo creativo, ha ammesso, lo portava talvolta a sentirsi molto solo e poteva creare difficoltà alle persone che gli stavano intorno. Allo stesso tempo, ha espresso grande riconoscenza nei confronti del team di sviluppo della serie, che lo ha compreso fino in fondo.