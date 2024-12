Oltre ai molti già conosciuti, Xbox potrebbe avere altri tre giochi non ancora annunciati in arrivo nel 2025

Il 2025 di Xbox è già molto affollato in termini di giochi first party. Si conoscono almeno cinque titoli che vengono dati in uscità entro l'anno , ma stando a una voce di corridoio, raccolta e spifferata dall'informatore @Shpeshal_Nick, ci sarebbero almeno altri tre giochi in arrivo, non ancora annunciati. Di questi, Nick conosce il nome soltanto di uno e crede che i fan saranno entusiasti quando sarà svelato.

I giochi misteriosi

Come dicevamo, il 2025 di Xbox è già davvero molto ricco di uscite, tanto che qualcuno parla di possibili rinvii mirati a sfoltirlo un po'. I giochi conosciuti sono i seguenti:

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le ipotesi sui quali potrebbero essere i giochi misteriosi di cui ha parlato @Shpeshal_Nick sono davvero molte, considerando la quantità di studi in mano a Microsoft in questo momento. Xbox ha davvero tanti giochi annunciati, come State of Decay 3 o Clockwork Revolution, per citarne un paio, che potrebbero essere in arrivo entro il prossimo anno. C'è poi da considerare Activision, che lancerà almeno un Call of Duty, con qualcosa che potrebbe muoversi anche lato Blizzard.

I tre potrebbero essere anche dei giochi o dei progetti sconosciuti al pubblico, per quel che ne sappiamo. Naturalmente è giusto prendere il tutto con le dovute cautele, visto che non c'è niente di confermato ufficialmente.