Baldur's Gate 3 sta ricevendo molte recensioni negative dagli utenti cinesi di Steam, per colpa di Wukong

I The Game Awards 2024 hanno lasciato degli strascichi interessanti. Al di là degli annunci, ottimi e quantitativamente soddisfacenti, ci sono stati i premi, che non hanno mancato di suscitare qualche polemica. Ad esempio Baldur's Gate 3 sta pagando per l'assegnazione ad Astro Bot del premio di gioco dell'anno . In che, senso, vi starete chiedendo, visto che è stato il GOTY dell'anno scorso e non era in gara? Il problema nasce principalmente dalle aspettative degli utenti cinesi, che volevano vedere prevalere Black Myth: Wukong, un prodotto della loro terra, su tutti gli altri concorrenti.

Lost in translation

Se il collegamento con Baldur's Gate 3 non vi è ancora chiaro, ve lo spieghiamo subito. A presentare il premio per la categoria del Gioco dell'anno è stato Sven Vincke, il capo di Larian Studios, la software house che ha sviluppato Baldur's Gate 3.

Sostanzialmente, per gli utenti cinesi il discorso di Vincke prima della premiazione, incentrato sul non fare giochi solo per soldi, è stato considerato ipocrita, quasi come se fosse riferito direttamente al gioco di Game Science.

Le recensioni negative a

Baldur's Gate 3[/GAMECARD] da parte di molti utenti cinesi] C'è da dire che secondo alcuni le recensioni negative degli utenti cinesi sarebbero dovute più che altro a una pessima traduzione delle parole di Vincke, da cui non sarebbe trasparito il sarcasmo di alcuni passaggi.

Parlare di bombardamento di recensioni negative ci sembra eccessivo, visto che Baldur's Gate 3 ha ancora il 96% di recensioni positive, anche tra le ultime pubblicate, segno che i giudizi positivi sono più forti degli altri, ma la situazione è indicativa di come molti utilizzino le recensioni di Steam più per sfogarsi e per condurre battaglie politico / sociali, che per recensire effettivamente le opere che hanno giocato, come sta avvenendo in questo caso.