Elden Ring: Nightreign non avrà il crossplay per il multiplayer

Elden Ring Nightreign non supporterà il crossplay per il multiplayer . Quindi ciascuno potrà giocare soltanto con gli utenti della sua piattaforma. A dirlo è stato il game director Junya Ishizaki, in un'intervista concessa alla testata IGN.com, in cui ha voluto sottolineare che sarà compatibile tra più generazioni della stessa famiglia di console. Ad esempio si potrà giocare tra utenti PS4 e PS5, ma non tra utenti PC e Xbox Series X e S.

Nessuna spiegazione

Ishizaki è stato chiarissimo sul punto: "Similmente all'originale Elden Ring, si potrà giocare cross-generazionalmente, ma non cross-platform. Quindi i giocatori su PS4 potranno giocare con quelli su PS5, e i giocatori su Xbox One potranno giocare con quelli su Xbox Series S e X, ma non tra piattaforme diverse."

Lo sviluppatore non ha fornito motivazioni per questa scelta, che ad alcuni potrà sembrare un po' limitante. Detto questo, verificheremo il funzionamento di Elden Ring Nightreign prima del lancio. Intanto prepariamoci per il test chiuso, previsto per febbraio 2025. Le registrazioni saranno aperte a gennaio 2025, quando, immaginiamo, saranno forniti anche più dettagli.

Elden Ring: Nightreign è stato presentato a sorpresa nel corso dei The Game Awards 2024. È stato indubbiamente una della novità più gradite dagli appassionati dei giochi di FromSoftware, nonostante la sua natura multiplayer.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring: Nightreign arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC nel corso del 2025. Per giocarci non ci sarà bisogno di possedere Elden Ring, visto che parliamo di un titolo completamente autonomo.