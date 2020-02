One Piece, Orochi si mostra finalmente nell'anime: le immagini

Orochi è uno dei nemici più odiosi e subdoli del nuovo arco narrativo di One Piece, quello di Wano (o di Wa, che dir si voglia). Finora i fan della serie di Oda avevano potuto vederlo solo nel manga, ma le cose sono cambiate con il più recente episodio dell'anime.

Sì, perché l'episodio 923 dell'anime di One Piece ha mostrato finalmente l'aspetto di Orochi, fino a questo momento comparso di sfuggita solo nella sigla di apertura dell'arco narrativo di Wano e sporadicamente (ma sempre in ombra) negli episodi precedenti. Ebbene, eccovelo qui: un essere subdolo, vigliacco ed egoista che regge l'intero paese con il supporto di Kaido dei Quattro Imperatori.

Le prime immagini di Orochi, mostrate nell'anime di One Piece, illustrano anche per la prima volta i colori del personaggio, i cui capelli sono dunque viola. Statura e fisionomia appaiono a loro volta notevoli, rispetto a quelle del manga, ma magari è solo un'impressione. Giudicate da voi, qui di seguito. Accanto a lui c'è la donna più bella di Wano.

ワンピース 𝗢𝗻𝗲 𝗣𝗶𝗲𝗰𝗲 𝟵𝟮𝟯話 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐞

Orochi feast ヤマタノオロチ, 八岐の大蛇

