OpenAI lancia un piano per accelerare l’adozione dell’IA in Europa: 20 idee per un futuro più intelligente

Il rapporto è il risultato di un policy hackathon organizzato a Bruxelles , che ha riunito 65 partecipanti, tra cui rappresentanti delle istituzioni europee, governi, imprese, PMI e specialisti del settore tecnologico. Le proposte contenute sono state definite come "idee reali e realizzabili", frutto di un approccio collaborativo e pragmatico .

OpenAI, in collaborazione con Allied for Startups, ha presentato il rapporto "Hacktivate AI", un documento che propone 20 idee concrete per promuovere l'adozione dell' intelligenza artificiale in Europa . L'iniziativa precede la presentazione da parte della Commissione Europea della nuova Apply AI Strategy , mirata a incoraggiare l'uso pratico dell'IA nel settore pubblico e privato.

Tra le iniziative più interessanti, spicca l'idea di creare un Individual AI Learning Account , un conto formativo personale dedicato allo sviluppo delle competenze in intelligenza artificiale. Inoltre, si propone la nascita di un AI Champions Network, una rete per favorire l'adozione dell'IA nelle piccole e medie imprese , e di un European GovAI Hub , un centro di risorse per supportare il settore pubblico.

OpenAI: un divario da colmare

Secondo una ricerca condotta da OpenAI, l'utilizzo di strumenti come ChatGPT sul luogo di lavoro è in crescita, ma resta disomogeneo: i settori più digitalizzati come IT e finanza guidano l'adozione, mentre manifattura e servizi tradizionali restano indietro. Per questo, OpenAI sostiene la necessità di interventi mirati per diffondere l'IA in tutta l'economia europea.

Il piano Hacktivate AI si inserisce nel percorso di OpenAI a sostegno dell'economia europea, dopo l'EU Economic Blueprint e il General-Purpose AI Code of Practice. L'azienda, attraverso iniziative come OpenAI Academy, ha già formato oltre due milioni di persone gratuitamente, e punta a collaborare con governi e imprese.