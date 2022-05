Overwatch 2: nuovo evento a giugno su beta PvP e altri piani

Blizzard ha annunciato che terrà un nuovo evento su Overwatch 2 il mese prossimo, precisamente il 16 giugno 2022, che sarà incentrato in particolare sulla nuova beta PvP e altri programmi sull'avvicinamento del gioco alla sua versione definitiva.

Fedeli alla nuova politica di comunicazione più frequente e diffusa, gli sviluppatori di Blizzard hanno dunque intenzione di tenere un altro evento di presentazione il 16 giugno, probabilmente attraverso un livestream con l'apertura di una nuova iniziativa aperta al pubblico, in questo caso attraverso un'altra sessione di beta incentrata su PvP.



Dopo questa prima sessione di beta appena conclusa, gli sviluppatori prenderanno un po' di tempo per raccogliere i dati e i feedback e vedere dove lavorare per migliorare il PvP di Overwatch 2, in attesa della nuova fase di test. Nel frattempo, il team ringrazia tutti gli utenti che hanno dimostrato un grande entusiasmo nel supportare questa prima fase di prova per il nuovo gioco.

Aaron Keller, il game director del gioco, insieme al suo team hanno tenuto particolarmente a ringraziare la community, confermando come questa sia centrale nell'intero processo di progettazione e sviluppo di Overwatch 2, come è accaduto già con il primo capitolo.

Possiamo dunque aspettarci ulteriori novità per il 16 giugno, forse con un nuovo trailer di presentazione per qualche personaggio all'interno del cast, oltre a novità inserite nel gameplay per la nuova sessione. Considerando come i test stanno progredendo, è possibile che quantomeno il PvP venga rilasciato in forma completa nel corso del 2022, staremo a vedere. Nel frattempo, abbiamo visto il trailer di presentazione di Sojourn, con i dettagli sulle abilità del personaggio.