L'ultima patch di Dragon's Dogma 2 migliora le prestazioni su PC e aggiunge opzioni grafiche per PS5 e Xbox

Durante la notte Capcom ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Dragon's Dogma 2, la patch 1.200, che porta con sé finalmente dei miglioramenti alle performance su PC, in particolare per quanto riguarda la CPU, e nuove opzioni grafiche per PS5 e Xbox Series X|S, tra cui la possibilità di attivare la modalità a 120 Hz.

Stando alle note ufficiali dell'update, infatti, sono stati "risolti dei problemi che portavano a un sovraccarico della CPU in determinate situazioni" per tutte le versioni e di conseguenza "ciò dovrebbe migliorare il frame rate nelle aree con molti personaggi come il centro città." Come probabilmente saprete Dragon's Dogma 2 è un vero e proprio mattone per il processore, il che ha causato numerosi problemi di performance al lancio, anche per i giocatori su PC che dispongono CPU recenti e carrozzate. Capcom inoltre promette ulteriori miglioramenti relativi al framerate con in futuri aggiornamenti.