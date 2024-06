YouTuber mette una taglia da $500 su un filmato di Baldur's Gate 3: se riuscite a trovarlo vincete i soldi

Siete grandi giocatori di Baldur's Gate 3 e volete un modo per guadagnare un po' di soldi? Abbiamo il lavoro giusto per voi. Dovete trovare una specifica sequenza filmata legata a Karlach . La ricompensa è di ben 500 dollari .

Cosa è richiesto per la ricompensa da 500 dollari per Baldur's Gate 3

La scena in questione (visibile alla fine del video poco sotto) vede Karlach rompere la quarta parete e parlare direttamente con il giocatore. La scena è già nota, ma è stata vista unicamente tramite una mod che permette di avviare specifici file di gioco. Ad oggi nessuno ha ancora capito esattamente come attivarla in modo organico, ovvero qual è la sequenza di azioni nel gioco da utilizzare per raggiungere quella specifica scena. In questo modo, manca anche il contesto.

Alcuni giocatori affermano di aver visto tale scena nel gioco, ma nessuno è stato in grado di spiegare gli esatti passaggi da replicare per avere la certezza di vedere tale scena di Baldur's Gate 3. La ricompensa da 500 dollari andrà quindi a chi vedrà la sequenza senza usare mod e sarà anche in grado di fornire un'esatta sequenza di azioni per tutto il resto del mondo.

Lo YouTuber è in realtà scettico che si possa vedere tale sequenza filmata senza una mod, ma sarà felice di pagare 500 dollari a chiunque dimostri il contrario. Vi è però un cavillo: avete tempo fino all'arrivo della Patch 7 per completare l'incarico, visto che dopo di quell'aggiornamento il gioco potrebbe cambiare.

