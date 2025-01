Path of Exile 2 sta per ricevere una grossa patch che porta molti cambiamenti richiesti dai giocatori

Grinding Gear Games sembra intenzionata a rispondere a molte richieste da parte dei giocatori con cambiamenti e miglioramenti in arrivo con la patch 0.1.1 in arrivo questa settimana per Path of Exile 2, decisamente sostanziosa e destinata a influire su molti aspetto dell'action RPG.

Tra i cambiamenti di maggiore rilievo ci sono quelli riguardanti l'endgame: il "mapping", ovvero il fatto di esplorare più dungeon o zone per trovare nuovi oggetti e far progredire i personaggi, verrà migliorato attraverso cambiamenti alla densità dei mostri, alla quantità di creature magiche, essenze, artefatti e scrigni da scoprire, con un ribilanciamento generale che riguarda in particolare i contenuti endgame.

Più mappe avranno boss specifici, con una frequenza di circa un boss ogni quattro mappe, inoltre verranno introdotte anche quattro nuove Torri e un rifacimento generale della mappa Lost Towers.