Pokémon GO non funzionerà più su Android a 32-bit: vediamo quando cesserà il supporto e per quali smartphone

Come riferito dagli sviluppatori, questa decisione deriva dalla necessità di continuare a concentrarsi sui dispositivi più moderni per continuare ad evolvere tecnicamente il gioco, e la cosa non riguarda tutti coloro che sono su Android a 64-bit e su iOS .

Si tratta di una scelta fisiologica, che deriva dall'inevitabile evoluzione del software e dalla necessità di focalizzare le risorse sui dispositivi più moderni, dunque è una decisione alquanto comprensibile, che però potrebbe riguardare una fetta di utenza non trascurabile, considerando la basta demografia del pubblico di Pokémon GO.

Niantic ha annunciato la chiusura del supporto per i dispositivi Android a 32-bit per quanto riguarda Pokémon GO , fornendo informazioni sul periodo di chiusura del gioco per tali dispositivi e anche una parziale lista di smartphone interessati alla questione.

Vediamo quando avverrà e cosa riguarda questa chiusura

La disattivazione del supporto per il gioco inizierà a marzo 2025 per i dispositivi Android che hanno Pokémon GO scaricato dal Samsung Galaxy Store, mentre la chiusura per tutti gli altri che hanno effettuato il download dal Google Play Store avverrà a giugno 2025.

Per quanto riguarda invece un elenco assolutamente parziale dei dispositivi coinvolti in questa chiusura, Niantic ha pubblicato la seguente lista:

Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J3

Sony Xperia Z2, Z3

Motorola Moto G (prima generazione)

LG Fortune, Tribute

OnePlus One

HTC One (M8)

ZTE Overture 3

Alcuni dispositivi Android usciti prima del 2015

Non è dunque una lista completa, ma comprende i modelli affetti di maggiore diffusione e comunque fa capire che si tratta di dispositivi decisamente non recenti, che possono avere a questo punto più di dieci anni.

Coloro che utilizzano Pokémon GO su tali dispositivi, dopo la chiusura del supporto non potranno più accedere ai propri account, dunque di fatto diverrà impossibile utilizzare il gioco su tali smartphone. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, il Il Pokémon Presents 2025 è stato per sbaglio confermato dagli autori di Pokémon GO, dal quale deriveranno ulteriori informazioni sulla serie, proprio di recente per il gioco c'è stata la Settimana della moda.