Phasmophobia: un aggiornamento consente ai fantasmi di sentire i giocatori

Phasmophobia si evolve ancora con un nuovo aggiornamento alla versione attualmente in beta del popolare gioco horror multiplayer, che aggiunge una caratteristica sorprendente e alquanto inquietante, in grado di arricchire notevolmente il gameplay consentendo ai fantasmi di sentire ora i giocatori.

L'aggiornamento modifica dunque l'intelligenza artificiale dei fantasmi di Phasmophobia rendendoli in grado di ascoltare e sentire i giocatori che parlano tra loro, agendo di conseguenza. Questo ovviamente rende ancora più terrificante l'esperienza di gioco, perché le presenze varie sono rese molto più reattive e interattive con questa aggiunta.

"I fantasmi ora ascoltano le voci dei giocatori quando si aggirano nelle varie ambientazioni", si legge nelle note relative all'aggiornamento applicato a Phasmophobia. "Questa caratteristica è ancora in fase sperimentale, dunque vi preghiamo di farci sapere nel caso dovessero sorgere dei problemi".

In pratica, la reazione dei fantasmi dipende dal volume della voce, dunque i giocatori possono sussurrare senza temere di essere sentiti, ma se alzano la voce possono facilmente attirare l'attenzione dei fantasmi. Il sistema si basa infatti sul volume rilevato dal microfono dei giocatori, cosa che dovrebbe aggiungere un ulteriore strato di immedesimazione in un gioco che già è in grado di spaventare in maniera notevole i partecipanti.

Phasmophobia continua ad essere un notevole fenomeno in ambito PC, dove si è affermato soprattutto grazie al passaparola e alle trasmissioni in streaming, considerando che si tratta di un titolo della produzione veramente piccola, sviluppato inizialmente praticamente da una sola persona.

Continua peraltro il lavoro di arricchimento svolto da Kinetic Games come abbiamo visto con il nuovo livello della prigione aggiunto di recente.