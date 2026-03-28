PlayStation 5 ancora ad un buon prezzo su Amazon prima degli aumenti: ecco i modelli disponibili

Se stavate pensando di entrare nell'ecosistema PlayStation, questo è probabilmente l'ultimo momento utile per farlo al prezzo attuale. A partire dal 2 aprile, infatti, sono previsti aumenti significativi su tutta la linea, con PlayStation 5 Edizione Digitale che salirà fino a 599,99€ e la versione standard fino a 649,99€, mentre anche PlayStation Portal subirà un rincaro. Attualmente, però, su Amazon è ancora possibile acquistare la console nella versione digitale a 489,00€ (se comprate da Amazon diretto, altrimenti alcuni venditori terzi la fanno anche a meno), ben al di sotto del prezzo che entrerà in vigore tra pochi giorni. Puoi acquistarla direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto.
Le migliori opzioni disponibili ora su Amazon
Al momento, una delle scelte più interessanti resta la PlayStation 5 Edizione Digitale, che a 489,00€ si posiziona ben sotto il futuro prezzo ufficiale. È la soluzione ideale per chi acquista principalmente in digitale e vuole entrare nella generazione attuale senza spendere troppo.
In alternativa, è disponibile anche il bundle PlayStation 5 Slim con NBA 2K26, proposto a 549,90€, che diventa particolarmente interessante considerando il nuovo listino in arrivo. Questo bundle è disponibile per l'acquisto cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Nel corso dei prossimi giorni aggiorneremo la news con altre disponibilità, nel caso comparissero su Amazon, non solo per le PS5 Slim ma anche per la Pro e la Portal. Non si tratta solo di risparmiare oggi, ma di anticipare un cambiamento che renderà queste console meno accessibili nei prossimi mesi. Per questo motivo, le offerte attuali su Amazon rappresentano una delle ultime occasioni concrete per entrare nel mondo PlayStation con un rapporto qualità-prezzo ancora favorevole.