PlayStation 5 ancora ad un buon prezzo su Amazon prima degli aumenti: ecco i modelli disponibili

Se stavate pensando di entrare nell'ecosistema PlayStation, questo è probabilmente l'ultimo momento utile per farlo al prezzo attuale. A partire dal 2 aprile, infatti, sono previsti aumenti significativi su tutta la linea, con PlayStation 5 Edizione Digitale che salirà fino a 599,99€ e la versione standard fino a 649,99€, mentre anche PlayStation Portal subirà un rincaro. Attualmente, però, su Amazon è ancora possibile acquistare la console nella versione digitale a 489,00€ (se comprate da Amazon diretto, altrimenti alcuni venditori terzi la fanno anche a meno), ben al di sotto del prezzo che entrerà in vigore tra pochi giorni. Puoi acquistarla direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto.