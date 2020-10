PlayStation App: per il lancio di PS5 arriva una nuova app per Android e iOS

PlayStation App si presenta in una versione completamente nuova in occasione del lancio di PS5, con una rielaborazione dell'app ufficiale di Sony per Android e iOS, in grado di gestire diversi aspetti di PS4 e PS5 direttamente da smartphone.

A partire da oggi, 28 ottobre 2020, PS App inizierà a essere disponibile in tutto il mondo tramite aggiornamenti sui dispositivi mobili iOS (12.2 o versioni successive) e Android (6.0 o versioni successive). PS App introduce nuove funzionalità come la chat vocale, l'integrazione nativa del PS Store e un'esperienza più fluida con un design completamente nuovo.





All'interno di un rinnovamento generale delle piattaforme e dei servizi Sony, che ha portato anche alla nuova versione del PlayStation Store web lanciata nei giorni scorsi, anche l'app mobile ufficiale si presenta così caratterizzata da un'interfaccia profondamente rielaborata, in accordo anche con la nuova user experience di PS5.

Vediamo dunque alcune delle funzionalità principali della nuova PlayStation App, in base a quanto riferito da Sony sul blog ufficiale PlayStation: