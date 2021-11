PlayStation: controller per dispositivi mobile in arrivo, stando a un brevetto

Sony ha depositato il brevetto di un controller PlayStation disegnato per i dispositivi mobile: forse parte di una strategia che punta a portare lo streaming di PlayStation Now anche sui terminali iOS e Android, oppure il segno di un rinnovato impegno a sviluppare applicazioni basate sui più celebri franchise della casa giapponese.

Dopo il brevetto del sistema multi-GPU per migliorare il cloud gaming, è insomma possibile che Sony stia pensando seriamente di fare lo stesso passo di Microsoft con Xbox Cloud, disponibile appunto anche su mobile.

Oppure la verità è un'altra. Sappiamo infatti che SIE ha assunto di recente Nicola Sebastiani, una delle menti dietro Apple Arcade, al fine di supervisionare la realizzazione di nuovi mobile game che possano portare i più famosi franchise PlayStation su smartphone e tablet.

PlayStation, il controller per dispositivi mobile depositato da Sony

Il brevetto include un disegno del dispositivo in questione, che presenta in pratica il design del DualShock 4 ma una parte centrale che si apre per ospitare appunto uno smartphone, riprendendo altri gamepad similari.

Il fatto stesso che l'aspetto del controller sia quello del DualShock 4 si pone come un ulteriore suggerimento di come questa tecnologia sia stata pensata con in mente i giochi PlayStation, che si tratti dello streaming di PS Now o di nuove produzioni per iOS e Android.