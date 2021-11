The Book of Boba Fett, nuovo trailer per la serie Star Wars su Disney+

The Book of Boba Fett, la prossima serie Star Wars in arrivo sulla piattaforma Disney+, si mostra con un nuovo, emozionante trailer che ci ricorda il debutto dello show il prossimo 29 dicembre.

Una delle nuove serie TV in arrivo a dicembre 2021 per gli abbonati a Disney+, The Book of Boba Fett seguirà le avventure del leggendario cacciatore di taglie e del mercenario Fennec Shand, il personaggio interpretato da Ming-Na Wen.

Entrambi sono stati introdotti nel corso delle due stagioni di The Mandalorian, e in The Book of Boba Fett li vedremo combattere fra le sabbie di Tatooine per reclamare il territorio un tempo appartenuto a Jabba the Hutt.

Il video si presenta come il classico montaggio promozionale, uno spot da 30 secondi con brevi sequenze in cui vediamo i due personaggi alle prese con la loro nuova missione.