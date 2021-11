Halo Infinite: trapelano le ricompense del possibile evento "Tactical Ops"

Halo Infinite è strutturato in maniera tale da offrire nuove sfide sul lungo termine, dunque non stupisce che ci siano eventi già programmati per i prossimi mesi come questo possibile Tactical Ops che potrebbe avere luogo a febbraio 2022, del quale sono trapelate le ricompense.

Tactical Ops, secondo quanto riferito dal leaker Santa Ricky, dovrebbe andare in scena dall'8 al 21 febbraio 2022, ma al di là delle ricompense non è emerso praticamente nient'altro sul possibile evento in questone nel multiplayer di Halo Infinite.



Da quanto è possibile vedere, sembrano essere anche forse più accessibili rispetto a quelle viste in altri casi, tra le quali si trova anche un elmetto piuttosto ricercato dai fan. Più che altro, risulta interessante il nome utilizzato per l'evento, perché richiama proprio la modalità Tactical Slayer che è particolarmente amata da una parte della community.

Il riferimento nel nome fa pensare all'introduzione di una playlist dedicata, ma su questo non ci sono assolutamente informazioni ufficiali dunque si tratta semplicemente di supposizioni, per il momento. In ogni caso, nel frattempo vi rimandiamo al provato del multiplayer di Halo Infinite, nel quale dimostriamo un certo entusiasmo per il gioco, mentre cominciano ad emergere i primi cheater con utenti Xbox che chiedono di poter disattivare il cross-play.