PlayStation Home su PS5: Sony rinnova ancora il trademark, ritorno vicino?

PlayStation Home potrebbe tornare sulle scene, forse attraverso PS5, considerando che Sony ha nuovamente rinnovato il trademark proprio in questi giorni, con una serie di informazioni che fa pensare a un suo possibile utilizzo nel prossimo periodo.

Ovviamente la registrazione di un trademark non può mai essere considerata come una prova di un prossimo arrivo del prodotto sul mercato, visto che potrebbe essere semplicemente una manovra cautelativa da parte di Sony, a protezione del marchio, ma considerando che si tratta della seconda volta che viene effettuata questa mossa a distanza di poco tempo dall'ultima, con questa nuova occasione che risale al 21 luglio, sembra evidente che ci sia più movimento del solito intorno a PlayStation Home.

Per chi non ricordasse la questione, con questo nome veniva identificato il mondo virtuale, a metà tra social network e videogioco in 3D, creato da Sony per PS3 come spazio di aggregazione integrato nella console per gli utenti PSN e un po' in risposta al trend di Second Life, chiuso poi nel 2015 dalla compagnia.

A quanto pare, la registrazione del trademark vale ora fino al primo ottobre 2028, con il marchio che si riferisce ufficialmente alle categorie "beni e servizi" e "computer game software", che potrebbero riguardare proprio una soluzione come l'originale PlayStation Home.

Sebbene il rilancio di una piattaforma social online integrata sullo stile di Second Life sembri ormai fuori tempo massimo, non è escluso che Sony voglia riesumare un'idea simile da utilizzare magari in connessione con PlayStation VR, considerando l'intenzione di puntare forte su PSVR 2 con PS5, dunque potrebbe trattarsi di un vero e proprio ambiente virtuale online, in questo caso.