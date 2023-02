PlayStation Plus: i giochi gratis PS5 e PS4 di febbraio 2023 disponibili da oggi

È il primo martedì del mese e dunque i giochi gratis per PS5 e PS4 del PlayStation Plus di febbraio 2023 saranno disponibili in giornata per tutti gli abbonati ai tier Essential, Extra e Premium, che potranno riscattarli e aggiungerli alla propria libreria digitale.

Se vi siete persi l'annuncio ufficiale di Sony, i giochi gratuiti di questo mese per gli iscritti a PS Plus sono:

Evil Dead: The Game - PS5 e PS4

OlliOlliWorld - PS5 e PS4

Destiny 2: Oltre la Luce - PS5 e PS4

Mafia: Definitive Edition - PS4

OlliOlli World è il terzo capitolo della serie di Roll7 che mescola platform e skateboard. Nel gioco visiteremo Radland, un vero paradiso dello skate pieno di livelli con percorsi multipli e opportunità per sfoderare i migliori trick e combo folli, nel tentativo di diventare una divinità dello skate e raggiungere il Gnarvana. Per saperne di più ecco la nostra recensione di OlliOlli World.

Evil Dead: The Game è un gioco multiplayer cooperativo e PvP che si basa sui film originali della saga di Evil Dead (La Casa in Italia) e la serie Ash vs Evil Dead. I giocatori potranno vestire i panni di Ash Williams e dei suoi amici oppure dargli la caccia ricoprendo il ruolo di villain, con meccaniche di gameplay per certi versi simili a Dead by Daylight. Ecco la nostra recensione di Evil Dead: The Game.

Destiny 2: Oltre la Luce è la maxi espansione dell'MMO di Bungie pubblicata nel 2020. I Guardiani dovranno vedersela con un potere oscuro scaturito da un'antica nave piramidale su Europa, il satellite ghiacciato di Giove. Ad attenderli nuove sfide, nemici e il potere della stasi, originato dall'Oscurità. Per saperne di più ecco la nostra recensione di Destiny 2: Oltre la Luce.

Ultimo, ma non per importanza, Mafia: Definitive Edition è il remake del primo capitolo della serie. Vestiremo dunque nuovamente i panni di Tommy Angelo per scalare i ranghi della famiglia mafiosa Salieri nell'era del proibizionismo. Ecco la nostra recensione di Mafia: Definitive Edition.

Scaricherete i giochi gratuiti per PS5 e PS4 del PlayStation Plus di febbraio 2023? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.