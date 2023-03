PlayStation Plus: i giochi gratis PS5 e PS4 di marzo 2023 disponibili da oggi

Oggi siamo al primo martedì del mese e come da tradizione i giochi gratis per PS5 e PS4 del PlayStation Plus di marzo 2023 saranno disponibili in giornata per tutti gli abbonati ai tier Essential, Extra e Premium, che potranno riscattarli e aggiungerli alla propria libreria digitale sulle console.

Come riportato nell'annuncio ufficiale di Sony, i giochi gratuiti di questo mese per gli iscritti a PS Plus sono:

Battlefield 2042 - PS4, PS5

Minecraft Dungeons - PS4

Code Vein - PS4

I titoli PS5 e PS4 per gli abbonati a PS Plus saranno dunque disponibili gratuitamente a partire da oggi fino a lunedì 3 aprile 2023, quando lasceranno il posto ai giochi gratis di aprile 2023.

Si tratta di un interessante assortimento di titoli perché tutti decisamente differenti tra loro e appartenenti a generi disparati, in modo da offrire qualcosa di appetibile un po' per tutti. Si parte con Battlefield 2042, ovvero il nuovo capitolo della celebre serie di sparatutto ad ambientazione bellica di EA e DICE, in questo caso appartenente al filone futuristico della serie.

È un titolo incentrato soprattutto sul multiplayer di vasta scala, grazie all'estensione delle mappe e l'uso dei veicoli, ma mantiene un certo tecnicismo. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Battlefield 2042.

Minecraft Dungeons è invece un particolare action RPG che richiama vagamente la tradizione di Diablo ma costruito sul celebre mondo del gioco Mojang, dunque raggiungendo risultati e atmosfere decisamente diverse. Anche questo è particolarmente portato al multiplayer, in questo caso cooperativo, ma giocabile anche in singolo, che ha ricevuto nel tempo anche una grande quantità di aggiunge ed espansioni.

Anche Code Vein è un action RPG, ma il titolo di Bandai Namco ha alcuni elementi in comune con i souls-like, tra sistema di combattimento e livello di sfida proposto dai boss. La storia mette in scena un mondo post-apocalittico in cui creature simili a vampiri hanno ormai invaso la superficie del pianeta, e costringono i sopravvissuti a organizzarsi per combattere. Altre informazioni nella recensione di Code Vein.