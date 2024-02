PlayStation Plus Premium: Dead Island 2 e il sorprendente Balatro è tra i nuovi giochi in prova

Come ogni mese, Sony ha aggiornato il catalogo dei giochi in prova a tempo limitato riservato agli abbonati a PlayStation Plus Premium, ovvero il livello più alto del servizio. A febbraio in particolare sono stati aggiunti 4 nuovi giochi PS4 e PS5, tra cui Dead Island 2.

Di seguito abbiamo elencato i titoli aggiunti e quanto a lungo è possibile provarli:

Balatro - 1 ora

Dead Island 2 - 2 ore

Wild Card Football - 2 ore

Galaxy Kart - mezz'ora

A differenza delle demo, che solitamente presenta una o più sezioni di un gioco scelte appositamente dagli sviluppatori per far conoscere il gioco al pubblico, le versioni di prova a tempo del PlayStation Plus Premium permettono di accedere al gioco completo per un periodo di tempo limitato, che varia da titolo a titolo, con la possibilità di trasferire i progressi fatti qualora l'utente decida di acquistarlo.