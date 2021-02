PlayStation Store: giochi PS4 a meno di 5 euro con le offerte dei PS Indies

Sony ha reso disponibili quest'oggi, 24 febbraio 2021, nuovi sconti del PlayStation Store per i giochi PS4 della categoria PS Indies. Vi sono molteplici offerte interessanti, ma a noi videogiocatori interessano soprattutto i titoli che costano meno di tutti. Come sempre, vi è un piccolo gruppo di giochi completi a un ottimo prezzo, anche meno di 5 euro. Ecco quali sono.

Prima di tutto, tra gli sconti del PlayStation Store del 24 febbraio possiamo trovare JigSaw Abundance a soli 1.74 euro con PS Plus (altrimenti 2.50 euro): si tratta, come è facile intuire, di un gioco per comporre puzzle. Abbiamo poi SwordBreaker, un libro-gioco digitale ad ambientazione fantasy, al modico prezzo di 3.49 euro. Se siete in cerca di un po' di trash, crediamo che la soluzione migliore sia "Mamma mi ha nascosto il gioco!" a soli 1.74 euro con il PS Plus (altrimenti 3.49 euro).

PlayStation Store ci offre anche, con le offerte del 24 febbraio dei PS Indies, Vasilis, un'avventura platform completamente disegnata a mano con uno stile unico: costa solo 2.49 euro. C'è anche spazio per il famosissimo Jetpack Joyride a soli 1.79 euro. Andando avanti nelle ricerche, potete trovare anche Il Mondo di Nubla a soli 2.49 euro, un'avventura dallo stile artistico unico.

Se siete disposti a spendere un po' di più troverete comunque giochi PS4 di calibro superiore come Cuphead, Subnautica, Outlast 2, Don't Starve, Untitled Goose Game, Hollow Knight, Wasteland 3, Outer Wilds, Gris, Slay the Spire e The Talos Principles, solo per citarne alcuni. Potete trovare tutte le offerte del PlayStation Store del 24 febbraio dei PS Indies a questo indirizzo.

Vi ricordiamo infine che lo State of Play del 25 febbraio è stato annunciato: ecco cosa sarà mostrato per PS4 e PS5.