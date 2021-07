PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a sconto con le nuove offerte

PlayStation Store ha visto l'arrivo di nuove offerte sui giochi PS5 e PS4, nell'ambito di una promozione che non compare ancora ufficialmente sulla piattaforma Sony ma che risulta di fatto già attiva e con diverse occasioni davvero interessanti.

Reduci dalle grandi emozioni della semifinale di Italia - Spagna, partiamo con Captain Tsubasa: Rise of New Champions, disponibile su PS Store al prezzo più basso di sempre: 19,79€ anziché 59,99: un'ottima notizia per chi aspettava uno sconto sul gioco.

Prezzo più basso di sempre anche per Persona 5 Strikers, lo spin-off action in stile Musou che parte dai personaggi e dalle ambientazioni della serie Atlus per coinvolgerci in frenetiche battaglie: potete portarvelo a casa per 40,19€ anziché 59,99.

Control Ultimate Edition è disponibile a soli 15,99€ anziché 39,99 laddove possediate un abbonamento a PlayStation Plus, mentre il remake di Resident Evil 3 può essere vostro a 19,79€ anziché 59,99.

Un altro titolo per PlayStation 5 di cui si è parlato parecchio, e che approderà a breve anche su PS4, Godfall rientra nella promozione e viene via a 39,99€ anziché 79,99.