POCO annuncia F7 Ultra e F7 Pro: due flagship "economici" che puntano forte sul gaming con Snapdragon 8

"Con POCO F7 Series abbiamo reso la tecnologia all'avanguardia più accessibile che mai", ha dichiarato Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global. "Per la prima volta, introduciamo anche un modello Ultra che porta la potenza e le prestazioni a un nuovo livello per POCO. Combinando le caratteristiche di punta con prezzi eccezionali, il lancio di POCO F7 Ultra e POCO F7 Pro segna un significativo posso avanti, e riflette il nostro impegno a rinnovare costantemente l'esperienza degli utenti, permettendo loro di ottimizzare il lavoro, il gioco e la creatività".

POCO ha svelato la sua ultima serie di smartphone con i modelli F7 Ultra e F7 Pro che promettono di ridefinire il concetto di flagship killer. L'evento di lancio a Singapore ha messo in luce le specifiche tecniche di alto livello di questi dispositivi, pensati per un pubblico giovane e appassionato di tecnologia.

Le specifiche tecniche della serie POCO F7

POCO F7 Ultra si distingue per il processore Snapdragon 8 Elite, il chipset più avanzato di Qualcomm, e il chip grafico dedicato VisionBoost D7. POCO F7 Pro, invece, monta lo Snapdragon 8 Gen 3, offrendo un equilibrio tra velocità ed efficienza. Entrambi i modelli sono equipaggiati con Xiaomi HyperOS 2, che ottimizza le prestazioni e la connettività.

Il contenuto della confezione di POCO F7 Ultra nella colorazione "giallo POCO"

POCO F7 Ultra è dotato di una batteria da 5.300 mAh con HyperCharge da 120W per una ricarica del 100% in soli 34 minuti, mentre la ricarica wireless arriva a 50W. Invece, POCO F7 Pro è dotato di una batteria da 6.000 mAh abbinata a HyperCharge da 90W. Oltre alla capacità della batteria, entrambi i dispositivi promettono di mantenere oltre l'80% di capacità originale dopo 1.600 cicli di ricarica (l'UE ne richiede minimo 500, secondo la nuova etichetta energetica per smartphone e tablet).

Un recap delle caratteristiche tecniche di POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra introduce un sistema di imaging a triplo obiettivo: fotocamera principale da 50MP, alimentata dal sensore di immagine Light Fusion 800 e quattro lunghezze focali, tra cui 35mm per gli scatti spontanei di tutti i giorni e 48mm per i ritratti classici. Il teleobiettivo mobile passa da scatti macro da 10cm allo zoom ottico 2,5X (60mm) per ritratti e allo zoom 5X (120mm) integrato nel sensore per scene distanti. Il campo visivo di 120 gradi della fotocamera ultra-grandangolare da 32MP è infine pensata per ampi paesaggi e foto di gruppo. A ciò si aggiungono gli algoritmi di fotografia computazionale AI LM di POCO, che permettono funzioni come 20X UltraZoom Beta e UltraSnap (per avere fino a 150 fotogrammi con una nitidezza dell'immagine costante).

Il sistema fotografico di POCO F7 Ultra

D'altra parte, POCO F7 Pro offre una fotocamera principale da 50MP, anch'essa alimentata dal sensore di immagine Light Fusion 800, e una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP.

I display di POCO F7 Ultra e POCO F7 Pro hanno una luminosità di picco di 3.200 nit e una luminosità HBM (High Brightness Mode) di 1.800 nit. Incorporano poi la tecnologia di polarizzazione circolare, che converte la luce polarizzata lineare dello schermo in luce polarizzata circolare. Vantano inoltre la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free e la certificazione TÜV Rheinland Circadian Friendly. I miglioramenti basati sull'intelligenza artificiale garantiscono un'interazione fluida anche con le dita bagnate, l'olio o i guanti, mentre viene introdotto per la prima volta nella storia del brand un sensore di impronte digitali a ultrasuoni.

Il display di POCO F7 Ultra

POCO F7 ha protezione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua. POCO F7 Ultra ha la protezione schermo POCO Shield Glass, mentre POCO F7 Pro beneficia di Corning Gorilla Glass 7i.

Scheda tecnica POCO F7 Ultra

Dimensioni: 160,26 x 74,95 x 8,39 mm

160,26 x 74,95 x 8,39 mm Peso: 212 grammi

212 grammi Display: AMOLED da 6,67" Risoluzione 3.200 x 1.440 Refresh rate a 120 Hz Touch sampling rate a 480 Hz Luminosità di picco 3.200 nit, HBM 1800 nit

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite GPU: Adreno 830 con VisionBoost D7 Chipset

Adreno 830 con VisionBoost D7 Chipset RAM: 12/16 GB di tipo LPDDR5X

12/16 GB di tipo LPDDR5X Storage: 256/512 GB di tipo UFS 4.1

256/512 GB di tipo UFS 4.1 Fotocamere posteriori: Principale Wide 50 MP, f/1.6 Grandangolare Ultra-Wide 32 MP, f/2.2, 120° Tele periscopico 2,5x 50 MP, f/2.0

Fotocamera frontale: Principale Wide 32 MP

Connettività Wi-Fi: Wi-Fi 7/ Wi-Fi 6/ Wi-Fi 5/ Wi-Fi 4 e 802.11a/b/g

Wi-Fi 7/ Wi-Fi 6/ Wi-Fi 5/ Wi-Fi 4 e 802.11a/b/g Bluetooth: 6.0

6.0 Sensori: NFC, Impronta Digitale con sensore a ultrasuoni

NFC, Impronta Digitale con sensore a ultrasuoni Resistenza agli elementi: Certificazione IP68

Certificazione IP68

Batteria: 5300 mAh con ricarica a 120W (wireless a 50W)

5300 mAh con ricarica a 120W (wireless a 50W) Prezzo: 12 GB RAM + 256GB Storage | 749,90€ 16 GB RAM + 512 GB Storage | 799,90€



Scheda tecnica POCO F7 Pro