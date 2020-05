Pokémon GO: codice promozionale in collaborazione con Samsung, ecco come ottenerlo

Gli sviluppatori di Niantic Labs hanno appena annunciato la disponibilità di un nuovo codice promozionale per Pokémon GO, in collaborazione con Samsung. Un'iniziativa interessante, che vi permetterà di ottenere vari oggetti gratis (e gratis non si butta via niente, no?). Vediamo insieme di cosa si tratta.

La procedura da seguire per ottenere il codice promozionale di Pokémon GO è molto semplice: bisogna recarsi presso il sito web di Samsung, poi creare un nuovo account (o accedere al vostro, se ne possedete uno), poi ancora scorrere verso il basso fino alla voce relativa a Pokémon GO. Infine inserire la vostra mail per richiedere il codice alla società.

A questo punto il codice andrà riscattato su Pokémon GO: questo potrete farlo o direttamente all'interno del gioco, su smartphone Android e dispositivi iOS, presso il Negozio; oppure presso il sito web creato da Niantic Labs appunto per riscattare i codici promozionali. L'iniziativa non è vincolata al possesso di un dispositivo Samsung, dunque chiunque può richiedere un codice (che però potrà essere usato soltanto una volta).

Gli oggetti gratis previsti da Niantic Labs per Pokémon GO sono: 35 Poké Ball, 3 Aroma e 1 Poffin.