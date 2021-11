Pokémon Unite, EIC Winter 2021 Pokémon Unite Qualifier 1 in diretta su Twitch oggi

Altro grande pomeriggio a base di eSport sul canale Twitch di Multiplayer.it. A partire dalle 17 di oggi, 28 novembre 2021, infatti, si giocherà l'EIC Winter 2021 Pokémon Unite Qualifier #1, un torneo organizzato da ESL Italy sul celebre MOBA di TiMi e Nintendo.

Questa competizione è pensata per scoprire la squadra di pokémon più forte di Italia. A partire dalle 17, sul nostro canale Twitch, le squadre iscritte cominceranno a sfidarsi al meglio delle 3 partite. Il torneo si svolgerà in stile playoff a doppia eliminazione quindi con un loser bracket grazie al quale si avrà una nuova chance di vittoria. Vista la particolare natura di Pokémon Unite tutte le partite dureranno un massimo di 10 minuti e non ci sarà la possibilità di bannare nessun pokémon.

I primi 4 team del EIC Winter 2021 Pokémon Unite Qualifier #1 guadagneranno l'accesso alle EIC Winter 2021 Finals Italy che si giocheranno domenice 12 dicembre 2021. Il premio finale della competizione vale 1250 euro per la squadra vincitrice, poi 750 per i secondi classificati e 500 euro per i terzi e i quarti della graduatoria.

Tutti i dettagli possono essere trovati a questo indirizzo.