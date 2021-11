Horizon Forbidden West: nuovo trailer in arrivo per i The Game Awards 2021?

Probabilmente ai The Game Awards 2021 vedremo un nuovo trailer di Horizon Forbidden West. In realtà non è detto che Sony lo pubblichi durante l'evento di Geoff Keighley, ma essendo il più importante tra quelli di fine anno è inevitabile che molti lo pensino.

Da cosa deriva questa convinzione? Dal fatto che la playlist del gioco ufficiale su YouTube abbia un video nascosto. In totale ci sono sette video indicati, con soltanto sei disponibili per la visione.

Naturalmente le cose potrebbero andare in modo completamente differente, ma considerando che l'uscita di Horizon Forbidden West è prevista per il 18 febbraio 2022 e che quindi Sony dovrà iniziare a fare una campagna marketing più battente nelle prossime settimane, quale occasione migliore per tornare a mostrare il nuovo, attesissimo, titolo di Guerrilla Games? Parliamo di decine di milioni di spettatori potenziali per i TGA, non scordiamolo mai.

Per il resto vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è in sviluppo per PS4 e PS5. Se volete saperne di più, leggete la nostra anteprima del gioco.