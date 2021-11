PlayStation Store: Death's Door e Farming Simulator 22

PlayStation Store è protagonista questa settimana di un aggiornamento molto leggero, con pochi contenuti ma potenzialmente di grande interesse per determinate tipologie di giocatori. Come nel caso di Death's Door, l'ispiratissimo action RPG sviluppato da Acid Nerve, che ci catapulta in un mondo affascinante e misterioso ma anche pieno d'insidie. Dopodiché si passa a un contesto decisamente più vivace e colorato con Farming Simulator 22, la nuova edizione della simulazione di Giants Software in cui dovremo imparare a gestire una vera e propria azienda agricola, scegliendo in questo caso fra tre differenti località (USA, Alpi europee o sud della Francia) e approfittando di diverse funzionalità inedite.

Death's Door Death's Door, il protagonista affronta un grosso boss L'ambientazione di Death's Door (PS5 e PS4, 19,99€) è senz'altro originale: le Porte dell'Inferno, ma forse non come le immaginiamo. Al comando di uno dei mietitori, un corvo che viene incaricato di raccogliere un'anima molto particolare, diversa dalle altre, dovremo intraprendere un viaggio fra i misteri e le insidie di uno scenario che non mancherà di riservarci delle sorprese. Impostato come un action RPG e dotato di un sistema di combattimento solido e sfaccettato, il titolo sviluppato da Acid Nerve ci mette a disposizione un repertorio di mosse variegato, che va dagli artigli del corvo alle armi da mischia, dalle magie alle frecce, con cui dovremo sconfiggere creature man mano più forti e pericolose per tenere fede al nostro impegno. Il grado di sfida aumenterà in maniera considerevole nel corso delle dieci ore necessarie per completare la campagna, specie quando gli avversari diventeranno numerosi e tenderanno ad accerchiarci, aiutati magari da condizioni ambientali avverse come un pavimento scivoloso oppure delle trappole che si attivano al passaggio, capaci d'infliggerci danni extra decisamente indesiderati. Il risultato finale è un'esperienza forse non molto coraggiosa, nel senso che non esce mai da un tracciato ben definito ma svolge il proprio compito con competenza, è in grado di mettere in campo sequenze di combattimento entusiasmanti e offre una buona varietà in termini di location, sebbene l'azione in sé possa diventare in alcuni casi ripetitiva. Ne abbiamo parlato nella recensione di Death's Door.

Farming Simulator 22 Farming Simulator 22, alcuni dei macchinari disponibili nel gioco Divenuta nel corso degli anni un vero e proprio fenomeno di culto, nato come spesso accade su PC e poi approdato anche su console, la serie simulativa di Giants Software si rinnova in occasione del lancio di Farming Simulator 22 (PS5 e PS4, 49,99€), che come da tradizione introduce diverse novità rispetto alle precedenti edizioni, offrendoci un pacchetto ancora più completo. La formula, ad ogni modo, è sempre quella: nei panni di un moderno agricoltore, dovremo imparare a gestire tutti gli aspetti e le peculiarità di una fattoria che nel corso del tempo potremo far crescere, espandendone i territori, acquistando nuovi macchinari e sbloccando funzionalità inedite con cui divertirci da soli o in compagnia degli amici, grazie alla modalità multiplayer cross-platform. Farming Simulator 22, uno dei nuovi scenari Avremo a nostra disposizione diverse opzioni, anche territoriali: potremo scegliere di collocare l'azienda agricola negli Stati Uniti, sulle Alpi europee oppure nel sud della Francia, stabilendo in questo modo criteri differenti per il suo sviluppo. I numeri dell'esperienza ci supporteranno alla grande, con oltre quattrocento macchinari provenienti da cento brand realmente esistenti. Non è tutto: fra le nuove funzionalità del gioco ci sono la trinciatura e la rimozione dei sassi nell'ambito della lavorazione dei terreni, un editor per la creazione del personaggio e una serie di miglioramenti apportati alla modalità costruzione, con la possibilità di realizzare anche serre e alveari. Tutti i dettagli nella nostra recensione di Farming Simulator 22.