Pokémon Unite non mostra il punteggio di gioco: ecco perché TiMi ha deciso

Come i giocatori di Pokémon Unite sapranno, il MOBA non mostra durante i match il punteggio. Per chi gioca a livello competitivo, si tratta di un dettaglio importante. Se pensate che sia un errore o una dimenticanza di TiMi, però, dovrete ricredervi: si tratta di una scelta volontaria con uno scopo ben preciso.

In un report di Kotaku, viene spiegato che TiMi Studio Group ha deciso di non inserire il punteggio durante le partite per evitare che i giocatori abbandonino la partita appena vedono di essere in svantaggio. Masaaki Hoshino, produttore di Pokémon Unite, ha affermato: "I match durano dieci minuti e i giocatori hanno la possibilità di ritornare in vantaggio, quindi vogliamo che le persone giochino senza arrendersi fino alla fine."

Molti Pokémon di Pokémon Unite

Pare che questa idea abbia dato i propri frutti. Pur vero che esiste un'opzione per arrendersi, sono pochi i giocatori che la utilizzano. Nascondere il punteggio dà l'impressione di avere ancora una chance anche quando non è così. Inoltre, evitare che i giocatori abbandonino la partita rende ogni match di Pokémon Unite più piacevole e più family friendly.

